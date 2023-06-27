Базы отдыха возле озера Шалкар становятся комфортнее для туристов

Реликтовые сосны, горные массивы, плеск волн. Даже в пасмурную погоду озеро Шалкар вместе с прилегающей к нему территорией выглядит необычайно красиво. Находясь в этих краях, становится понятно, почему это место прозвали североказахстанской Швейцарией. Каждый год сюда приезжает большое количество туристов. Многие из них проводят выходные на базе отдыха «Изумрудное». Ирина Ведмедёва приехала сюда первый раз, чтобы провести время в компании дочери и подруги. Об этом месте она слышала много хороших отзывов от знакомых.

ИРИНА ВЕДМЕДЁВА, жительница с.Червонного, район им.Г.Мусрепова:

— Мы здесь пока только полдня, приехали на двое суток. Могу сказать, что очень чисто, в домике все аккуратно. 1:04 Прогулялись, сходили на пирс.

«Изумрудное» предлагает своим клиентам отдых в домиках и благоустроенных номерах. Здесь же можно арендовать беседки. Кстати, в ближайшие несколько лет проводить уикенды на этой базе отдыха станет еще комфортнее.

МАРИНА КОРНИЛОВА, администратор базы отдыха «Изумрудное», Айыртауский район:

— Планируется возвести два дома круглогодичных заполняемостью до 20 человек. И еще, как минимум, три домика сезонных, как раз таки на летний период. Парковочная площадка, чтобы убрать лишнее движение. Т.е. люди приехали, разгрузились и выехали. 2023-й год у нас идет разработка ПСД. Уже в течение последующих двух лет будет ввод под ключ в эксплуатацию этих строительных объектов.

В будущем в «Изумрудном» будет собственная зона, где отдыхающие будут заниматься спортом. К построенной в этом году площадке для игры в футбол и баскетбол добавится место для воркаута, а также зона, где смогут безопасно играть маленькие посетители базы отдыха.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-Чистый воздух, красивая природа, комфортные условия для проживания, разнообразный досуг. Все это про базу отдыха «Изумрудное». Она принимает посетителей с 2019 года. Кстати, отдохнуть здесь можно не только летом, но и зимой.

МАРИНА КОРНИЛОВА, администратор базы отдыха «Изумрудное», Айыртауский район:

— В зимний досуг позволяет заняться лыжами, горками, коньками. В этом году на спортивной площадке будет заливаться профессиональный каток.

Приятный бонус. Все вышеперечисленное включается в стоимость проживания, а значит дополнительно платить за активный досуг не придется.

Дарья Пышмынцева