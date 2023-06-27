60 грантов на развитие бизнеса выделили в Петропавловске в этом году

Каждый день Надежда Есимова дарит молодость и красоту своим клиентам. Девушка работает косметологом в Петропавловске. Говорит, счастлива, что нашла дело по душе, и каждый рабочий день для неё в радость. Надежда имеет медицинское образование и трудилась медиком.

НАДЕЖДА ЕСИМОВА, косметолог:

— 11 лет я работала в ФАПе врачом, затем в детской поликлинике. А когда ушла в декрет, поняла, что хочу большего, хочу помогать молодости, мне это очень нравилось. Я изначально прошла обучение по омоложению лица и начала работать в этой сфере.

К Надежде приходят с жалобами на пигментные пятна или морщины. Многие проблемы косметолог отмечает уже при визуальном осмотре, но назрела необходимость в более глубоком анализе. Для этого требовался специальный аппарат, который был не по карману. Помог грант от государства.

НАДЕЖДА ЕСИМОВА, косметолог:

— Я узнала о проекте «Бизнес Бастау», решила попробовать. Я собрала все необходимые документы и начала обучение. Получила сертификат и написала бизнес-план. Объяснила, для чего мне нужны эти деньги и комиссия одобрила. Через месяц мне поступили деньги.

Девушка сразу приобрела вот этот аппарат стоимостью 1,3 млн тенге. В нём 7 различных функций, которые позволяют разными методами провести чистку лица и не только.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Одна из самых интересных функций этого аппарата — глубокая диагностика кожи. Уже через 2 минуты мне расскажут, не только какие у меня сейчас есть проблемы с кожей, но и какие могут появиться в дальнейшем. Таким образом, подобрав правильный уход, я могу решить проблемы ещё до их появления.

Всего в Петропавловске в этом году выделено 60 грантов для выпускников проекта «Бизнес Бастау» из социально уязвимой категории. 24 горожанина такую финансовую помощь уже получили.

Айгерим Хамзина