48 учреждений образования не прошли государственную аттестацию с первого раза

Порядка 50-ти учреждений образования региона не прошли государственную аттестацию с первого раза. Допущены нарушения в формировании учебного плана, подбора качественного педагогического состава, прохождении педагогами аттестации, несоответствии правилам пожарной безопасности. По итогам проверок учреждениям выписывают предписания, которые они исправляют до прохождения повторной аттестации. За первое полугодие в области провели порядка 130 контрольных мероприятий.

АЛЁНА МАЛЬГАЕВА, руководитель департамента по контролю в сфере образования СКО:

— Если посмотреть в разрезе, то это 63 государственные аттестации. То есть в 63 организациях образования прошла процедура государственной аттестации. В 48 организациях образования данная процедура была проведена повторно. Проведено порядка 20 внеплановых проверок по контролю исполнения предписания и в 3 организациях проведен предлицензионный контроль.

Государственную аттестацию проходят все образовательные организации: детские сады, школы, колледжи и университеты. Частные и государственные. Раньше проверку учреждения проходили в оффлайн — режиме. Теперь им необходимо просто подать необходимые документы.

КУЛЗАГИРА НУРТАЕВА, главный специалист департамента по контролю в сфере образования СКО:

— Все школы готовят самооценку организации образования, размещают их на сайтах, предоставляют нам информацию о проведении самооценки. Затем мы, как представители департамента, работаем с экспертами из числа заместителей директоров по учебной работе, педагогов с высшей категорией.

В департаменте также работают с различными базами данных — национальной базой данных, образовательной платформой «Күнделік», электронной системой «eLicense.kz». В ведомстве также осуществляют защиту прав педагогов. В департамент поступают жалобы о привлечении преподавателей к несвойственным функциям. Например, к закупу каких-то материальных ценностей за счёт средств учителей и многому другому. В прошлом году поступило 2 обращения, но касались они, наоборот, неэтичного поведения со стороны педагогов. В этом году жалоб в департамент не поступало.

Диана Салихова