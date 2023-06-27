32 кражи велосипедов зарегистрировали полицейские СКО с начала года

Кражи велосипедов — один из «сезонных» видов преступлений, характерных для тёплого времени года. 33-летний ранее судимый горожанин в настоящее время отбывает наказание, осуждённый по ряду эпизодов на 3,5 года лишения свободы. Он вскрывал подвалы городских домов, взламывал кладовки. Среди его «добычи» были и два велосипеда. Полицейские просят людей проявлять заботу о сохранности своего имущества. Нередко злоумышленники дожидаются жильцов, чтобы вслед за ними пройти в подъезды, оснащённые домофоном, либо звонят в случайно выбранную квартиру и просят открыть подъезд, представляются работниками коммунальных служб. Полицейские напоминают, что использование надёжных замков и установка жильцами видеонаблюдения в подъездах и на придомовых территориях снижают риск имущественных преступлений и увеличивает шанс их скорейшего раскрытия. Всего с начала года в СКО зарегистрировано 32 кражи велосипедов, из них 11 — в районах области. .

Камилла Карим