10 тысяч иностранных автомобилей легализовали в СКО с начала года

1 июля завершится приём заявлений на легализацию автомобилей, ввезённых на территорию Казахстана из стран ЕАЭС. С раннего утра в областном спецЦОНе наблюдается большая очередь. Кто-то пришёл сюда, чтобы подать заявление или уже получить документы. Один из них — Максим Фёдоров. Чтобы поставить своё авто на казахстанский учёт, он приехал из района им. Г.Мусрепова.
МАКСИМ ФЁДОРОВ, житель с. Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:
— Машина из России. Повезло, что она проходит легализацию. Заявку подал, всё одобрили. Процесс проходит неплохо. У меня это заняло 2 дня. Вот сейчас приехал, чтобы до конца добить.
Чтобы легализовать автотранспорт, североказахстанцам придётся заплатить более 200 тысяч тенге. Консультации владельцам иностранных авто оказывают здесь 13 операторов. В день принимают порядка 150 заявлений.
АНАРА КУСАНОВА, PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:
— Процесс легализации проходит следующим образом. На первом этапе необходимо подать заявку через сайт электронного правительства или приложения банков 2-го уровня. После того, как вам пришёл положительный ответ, вы бронируете очередь к криминалисту, где проходит сверка агрегатов. После обращаетесь в спецЦОН. Процедура занимает 1,5 часа.
С начала года в СКО легализовали более 10 тысяч иностранных автомобилей.
Алишер Ашимов