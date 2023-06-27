10 тысяч иностранных автомобилей легализовали в СКО с начала года

1 июля завершится приём заявлений на легализацию автомобилей, ввезённых на территорию Казахстана из стран ЕАЭС. С раннего утра в областном спецЦОНе наблюдается большая очередь. Кто-то пришёл сюда, чтобы подать заявление или уже получить документы. Один из них — Максим Фёдоров. Чтобы поставить своё авто на казахстанский учёт, он приехал из района им. Г.Мусрепова.

МАКСИМ ФЁДОРОВ, житель с. Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Машина из России. Повезло, что она проходит легализацию. Заявку подал, всё одобрили. Процесс проходит неплохо. У меня это заняло 2 дня. Вот сейчас приехал, чтобы до конца добить.

Чтобы легализовать автотранспорт, североказахстанцам придётся заплатить более 200 тысяч тенге. Консультации владельцам иностранных авто оказывают здесь 13 операторов. В день принимают порядка 150 заявлений.

АНАРА КУСАНОВА, PR-менеджер филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по СКО:

— Процесс легализации проходит следующим образом. На первом этапе необходимо подать заявку через сайт электронного правительства или приложения банков 2-го уровня. После того, как вам пришёл положительный ответ, вы бронируете очередь к криминалисту, где проходит сверка агрегатов. После обращаетесь в спецЦОН. Процедура занимает 1,5 часа.

С начала года в СКО легализовали более 10 тысяч иностранных автомобилей.

Алишер Ашимов