Этнофестиваль провели в арт-центре «Qyzyljar»

Казахи, русские, татары, армяне и многие другие этносы, проживающие в нашем регионе, в прошлые выходные собрались в арт-центре «Qyzyljar» . Здесь организовали этнофестиваль.

Гостям предложили сыграть в различные игры: бой подушками, прыжки в мешках и многое другое. Самые ловкие и умелые получили призы. Понравилась такая забава как самым юным, так и взрослому поколению.

ДАМИР БИКМЕТОВ:

— Я приехал к бабушке в гости. Пришел на фестиваль. Тут очень весело. Заработал призы. Прыжки в мешках и драка подушками. Заработал я блокнот и шоколадку.

САРА ЖАКИНА, жительница г.Петропавловска:

— Сегодня у нас выходной. Мы с мужем пришли сюда, на этнофестиваль. Организаторы устроили нам разные игры. Мы принимали участие. С некоторыми играми мы как бы вновь знакомились, потому что они национальные. Очень интересное мероприятие. Песни на разных языках.

Кто-то веселился, принимая участие в состязаниях, а кто-то наблюдал со стороны, поддерживая своих земляков. Ну, а когда выступали артисты, усидеть на местах ни у кого не получилось — все пустились в пляс.

В программе фестиваля и выставка ремесленников. На прилавках можно найти национальные украшения, элементы одежды, игрушки и различный декор. Здесь можно было погрузиться в национальный колорит разных народов.

ЗУЛЕЙХА БИКМЕТОВА, представитель татаро-башкирского центра АНК СКО:

— Мы рады, что гости пришли к нам на этнофестиваль. Молодежь проводит такой праздник яркий. Мы, татаро-башкирский центр, принимаем участие. Представляем вашему вниманию работу Рамзии Мордвинцевой. Её калфаки. Оригинальная, творческая работа. И знакомим мы со своим прикладным искусством. Наш колорит. Наша национальная одежда. Самая изюминка в ней — цветок тюльпан.

Организаторами этнофестиваля выступили активисты филилала РОО «Ассамблея Жастары».

ДАРИГА СМАИЛОВА, председатель СКОФ РОО «Ассамблея Жастары»:

— В октябре прошлого года был проведен конкурс социальных проектов. В этом конкурсе я предложила проект «Мекенім Қазақстан». В рамках этого проекта пройдут несколько меропряитий, в том числе и этот этнофестиваль. В июле мы планируем этносаяхат. Мы собираемся поехать в сакральные места нашего региона. Пока точно не утвердили, куда, но планируем в Айыртауский район. Участвовать в этносаяхате будет молодежь ассммаблеи, самые активные участники нашего республиканского объединения.

Главная цель таких встреч — объединить молодёжь, познакомить их с традициями этносов, проживающих бок о бок в нашей области. А также поощрить подрастающее поколение за активное участие в общественной жизни. Проводить этнофестиваль планируют каждый год.

Диана Салихова