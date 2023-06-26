В СКО труд иностранцев незаконно использовали 15 работодателей

В СКО зафиксировали случаи незаконного использования иностранной рабочей силы на строительных площадках. Так, в Есильском районе на строительство лечебного учреждения без разрешительных документов были привлечены 6 узбекистанцев. А в районе Шал акына на территории строящейся школы незаконно работали 10 таджикистанцев. Подрядчиков, которые незаконно использовали иностранную рабочую силу, привлекли к административной ответственности. ОПМ «Нелегал» проходило с 19 по 25 июня. За это время в СКО за нарушение правил пребывания в РК понесли ответственность 212 иностранцев. 80 казахстанцев привлекли за то, что они не уведомили органы в трехдневный срок о пребывании у них гостей из-за рубежа либо не приняли мер по своевременному выезду иностранцев с истекшим сроком пребывания. Всего за незаконное привлечение иностранной рабочей силы привлекли 15 работодателей.



Анастасия Кузнецова