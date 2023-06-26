В село Сарытомар на 130-летие Магжана Жумабаева приехали больше 5 тысяч человек

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-Гладь озера, подернутая дымкой, как золото расплавленное. Луч играет солнце, и волна в обнимку. С волною зной недвижен и тягуч. Это строки из стихотворения Магжана Жумабаева. Выдающийся казахский поэт посвятил их Северо-Казахстанской земле. Он воспевал красоту родного края во многих своих произведениях, которые являются частью золотого фонда не только казахстанской, но и мировой литературы.

Волевым взглядом на жизнь, творчеством, которое из года в год становится только актуальнее, Магжан Жумабаев влюбил в себя огромное количество людей. 24 июня у них была возможность окунуться в атмосферу праздника, посвященного 130-летию выдающегося творца. Масштабное торжество проходило на малой родине поэта в селе Сарытомар. Ерлан Кошанов поздравил земляков Магжана Жумабаева со знаменательной датой. Председатель Мажилиса Парламента зачитал поздравительное письмо главы государства.

ЕРЛАН КОШАНОВ, председатель Мажилиса Парламента РК:

— Магжан Жумабаев — гордость не только казахов, но и всех тюркских народов. Песни поэта, наполненные безграничной любовью к Родине, нашли свой путь к сердцам людей и вошли в золотой фонд нашего духовного наследия. На прошедшем в Туркестане Национальном курултае я особо подчеркнул необходимость прививать молодежи благородство и доброту. Это очень важно для формирования качественно новой нации. Поэтому необходимо глубоко изучать и всесторонне популяризировать творчество Магжана.

По мнению Касыма-Жомарта Токаева, поэзия Магжана всегда будет жить с народом. Его литературное наследие станет достоянием многих поколений. Это же в своей речи отметил аким области Айдарбек Сапаров. Глава региона тоже поздравил гостей праздника.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Магжан Жумабаев — один из основателей современной казахской литературы, публицист, тюрколог. Магжан учил детей, был преподавателем, он заложил основы казахской педагогики. Магжан придавал большое значение роли педагога в учебно-воспитательном процессе, с уважением относился к личности ребенка. Придал особое внимание нравственной и моральной стороне обучения. Имя Магжана многие годы было в забвении, но в годы независимости его личность и ценные труды по праву заняли достойное место в литературе и страницах нашей истории. Стихи Магжана изданы на разных языках, его труды стали духовным достоянием нашего народа. Наша с вами общая задача — донести до будущих поколений великое наследие нашего поэта Магжана Жумабаева.

На юбилей Магжана Жумабаева в село Сарытомар приехали больше 5 тысяч человек. Для гостей праздника приготовили насыщенную развлекательную программу.

Недалеко от главной сцены развернулась выставка ремесленников. Здесь любой желающий мог приобрести предметы интерьера в национальном стиле, домашний текстиль и не только. У прилавка с сёдлами ручной работы весь день было многолюдно. Гости торжества с интересом рассматривали изделия из кожи и шерсти ((ПЛАНЫ 9475-9487)). У стола с астау, изготовленными Болатбеком Калдыровым, тоже можно было встретить гостей праздника. На выставку ремесленник приехал из Кызылжарского района.

БОЛАТБЕК КАЛДЫРОВ, ремесленник, с.Прибрежное, Кызылжарский район:

— Этим ремеслом занимаюсь уже 16 лет. В основном работаю по дереву, применяю кожу, инкрустирую металлом, костью. Разные работы выполняю: от астау до сувениров, художественного панно. Для самого простого астау необходимо 20-25 дней, а сложные — 1,5-2 месяца.

Казахская национальная борьба стала одной из зрелищных частей праздничной программы. В честь юбилея Магжана Жумабаева на областной турнир в Сарытомар приехали 22 спортсмена. Петропавловец Алибек Госманов противостоял участнику из Тайыншинского района. Борец одержал уверенную победу.

АЛИБЕК ГОСМАНОВ, участник турнира, г.Петропавловск:

— Борьбой занимаюсь 10 лет. После этого поединка предстоит еще один, постараюсь настроиться и снова победить. Большая честь быть участником такого турнира. С огромным уважением отношусь к Магжану Жумабаеву.

В честь 130-летия поэта 23 июня в Петропавловске стартовал Международный айтыс. Финал творческого состязания прошел на родине Магжана Жумабаева. Первое место и автомобиль получил алматинский поэт Шугайып Сезимхан. Еще одну иномарку разыграли во время аламан байги. Зрители с огромным интересом наблюдали за 16-километровым заездом. На кону был ценный приз, поэтому никто из соперников не хотел уступать.

Второе и третье место вместе с денежными призами принесли своим наездникам жеребцы из Алматы. А призовое авто отправится в Астану. Торжество, посвященное юбилею Магжана Жумабаева, получилось очень ярким и насыщенным.

— Прекрасное настроение, мы — земляки, мы рады. Он — наша гордость, мы сами учителя, будем воспитывать наше поколение.

— Я приехала из Петропавловска вместе с родными, праздник невероятный получился, мне очень понравилось.

— По той земле, по которой ходил Магжан, я хожу. По ней мои внуки пойдут. Он верил в будущее, оно сбылось. Никогда и никто не забудет его великих, отважных стихов.



Дарья Пышмынцева