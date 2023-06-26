В Петропавловске за 4 дня задержали 17 пьяных водителей

Полицейские вместе с медиками проверили водителей на усталость. Цель ночного рейда — призвать автмобилистов обращать внимание не только на техническую исправность транспортных средств, но и на собственное состояние. Работники скорой медицинской помощи проверили у водителей артериальное давление, пульс и сатурацию, чтобы выявить признаки утомления, дают рекомендации по отдыху.

ВАЛИХАН ОРАЗАЛИН, командир батальона патрульной полиции ДП СКО:

— ДП СКО совместно с сотрудниками обл.центра скорой мед.помощи продолжаются рейдовые мероприятия по проверке состояния здоровья у водителей большегрузных, пассажирских автотранспортных средств. Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

Из общемировой практики известно, что усталость водителей — одна из возможных причин ДТП с тяжкими последствиями. Опытные автомобилисты хорошо знают это. Кокшетауский водитель Андрей, приятно удивленный вниманием североказахстанских полицейских, делится своим опытом.

АНДРЕЙ КАРТАШОВ, водитель:

— В дороге чаще всего 2-3 часа — отдых, 2-3 часа — отдых, в общем в сутки я стараюсь не больше 7-8 часов за рулём сидеть, потому что в любом случае организм устаёт. Так что берегите себя, у вас есть семья, она ждёт дома или всегда с вами.

За 4 дня на дорогах области стражи порядка остановили 17 пьяных водителей, выявили 1438 нарушений правил дорожного движения. В их числе 182 факта превышения скорости, 18 проездов на запрещающий сигнал светофора и столько же нарушений правил маневрирования. Полицейские убедительно просят всех участников движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Камилла Карим