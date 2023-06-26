Спартакиада СМИ-2023: вместо микрофонов и ручек журналисты взяли мячи и теннисные ракетки

28 июня — День работников средств массовой информации. В канун своего профессионального праздника работники СМИ состязались в различных видах спорта. Всего 7 команд. Акулы пера и микрофона приняли участие в жарких баталиях и померились силами в пяти видах спорта: перетягивании каната, шахматах , теннисе, мини-футболе и волейболе.

Первыми на волейбольную площадку вышли сборные «МТРК» и «Собкорры». Встреча выдалась довольно напряженной. Удачно отбивая удары соперников, обе команды не дают мячу упасть на своё поле. Счёт открыла наша команда. И первый тайм так и завершился с результатом 0:1. Победу команда собственных корреспондентов республиканских СМИ явно не собиралась уступать. Активизировавшись во втором тайме, соперники сравняли счёт. Тем не менее, наши ребята, показав сплочённость, выиграли этот матч. Итог — 2:1 в пользу «МТРК».

НУРГУЛЬ КАЗИЕВА, член сборной «Собкорры»:

— Журналисты — это универсальные спортсмены, которые выступают в самых разных видах спорта, то есть, они могут играть и в шахматы, и в теннис, тут же соревнуются на волебольной площадке. А после играют в мини-футбол. Все журналисты всегда с нетерпением ждут эту спартакиаду. И мы видим, что с каждым годом уровень профессионализма спортивного растёт.

Жаркий матч выдался и на футбольном поле. Играет команда Муниципального телерадиоканала и студенты — журналисты. Активно поддерживают свои команды болельщики.

Пока одни играют в футбол, другие развернули шахматные доски. В интеллектуальной игре принимает участие наш корреспондент Диана Салихова. В спартакиаде она участвует не первый раз.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент МТРК:

— Я играла в шахматы и волейбол. Всё очень здорово. Нас так поддерживали наши болельщики. Классно, так собраться вместе с коллегами и увидеть тех, кого не видели давно, вместе пообщаться, поиграть. Это командный дух.

Напоследок оставили самое интересное — перетягивание каната. Болельщики вплотную окружили участников. Ведь борьба развернулась здесь не на шутку.

Команда МТРК в этом виде оказалась сильнее всех. В целом, в этом году спартакиада выдалась интересной и насыщенной, отмечают её участники. В хорошей и дружеской атмосфере здесь встретились коллеги, сменив привычный дресс-код на спортивную форму, а микрофоны и ручки — на мячи и теннисные ракетки.

БАЙБОЛАТ КУЛТАНОВ, редактор МТРК:

— Физически готовиться у нас времени не было. Но, мы морально подготовились. Команду составили. Вот такие соревнования нам очень нужны. Они укрепляют нашу дружбу.

По итогу соревнований 1-ое общекомандное место заняла сборная управления внутренней политики, 2-ое — у собственных корреспондентов, а почётное 3-е заняли студенты.

Алишер Ашимов