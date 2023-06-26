Республиканские «Магжановские чтения» прошли в Петропавловске

Республиканский этап научно-творческого конкурса «Магжановские чтения» прошёл в выходные в Петропавловске. Он объединил 70 школьников со всей страны, чтобы определить лучшего.

Творческие состязания проходили в трех номинациях: участники наизусть рассказывали стихотворения Магжана, читали стихи, которые они сами написали в честь выдающихся личностей, работали с научными проектами. Аяулым Мейрамхан приняла участие в конкурсе «Ақын да бір бала ғой айға ұмтылған». В копилке у девушки — почти 300 стихотворений, которые она может рассказать наизусть.

АЯУЛЫМ МЕЙРАМХАН, участница конкурса, Абайская область:

— Я рада, что приехала на место рождения великого поэта. Думаю, за время этого соревнования мне удалось окончательно ознакомиться с биографией, творчеством поэта. Желаю удачи участникам.

Магжан Жумабаев оставил неизгладимый след в казахской поэзии. Его творчество всегда будут помнить и знать благодаря проведению таких конкурсов, считают организаторы.

НУРЛАН САДЫКОВ, методист областного центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Как всем известно, Магжан — поэт, известный не только в Казахстане, но и всем тюркоязычном народе. Цель данного соревнования -популяризация творчества талантливой молодежи.

После конкурса все участники побывали на малой родине поэта — в селе Сарытомар.

Камилла Карим