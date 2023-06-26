 Председатель парламентской комиссии по мониторингу реализации целей устойчивого развития Маулен Ашимбаев рассказал о целях комиссии

Председатель Сената напомнил, что Организация Объединенных Наций утвердила цели устойчивого развития в 2015 году.

«Все 17 принятых целей напрямую связаны друг с другом. Они предназначены для решения актуальных проблем отдельных стран и мира. Исполнение этого документа взяли на себя почти 200 стран, в их числе Казахстан. За эти 7-8 лет в стране было проделано много работы. За этот период были проблемы, которые затронули весь мир. Вспоминается пандемия. После этого также нарастает глобальная напряженность. Все это негативно сказывается на темпах и качестве выполнения целей устойчивого развития», — сказал он.

По данным Организации Объединенных наций, сегодня более половины стран мира не достигают этих целей. Что касается состояния Казахстана, то в рейтинге мирового прогресса 2023 года Казахстан занял 66-е место из 166 государств.