В Петропавловске стартовал республиканский летний чемпионат по волейболу среди девушек

В спортивном комплексе «Куаныш» стартовал республиканский летний чемпионат по волейболу среди девушек. В соревнованиях среди юниоров 2011-2012 годов рождения принимают участие 11 команд. Молодежная лига продлится 6 дней. В день по 5 игр. Первыми сегодня сыграют представители Акмолинской и Жетысуской областей. Последние являются чемпионами своего региона.

САБИНА МАМЫРБАЙ, главный тренер по волейболу Жетысуской области:

— Подготовились хорошо. Перед соревнованиями мы провели учебно-тренировочные сборы в Усть-Каменогорске. Сюда мы приехали 2 дня назад. Успели потренироваться.



Диана Салихова