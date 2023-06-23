В честь 130-летия Магжана Жумабаева в Петропавловске прошла международная конференция

«Магжан Жумабаев — великий поэт Туранской цивилизации и идеи Алаш». Международная научно-теоретическая конференция под таким названием прошла в Петропавловске. Её приурочили к 130-летию Магжана Жумабаева. Известный казахский поэт, лидер движения «Алаш» всю свою жизнь боролся за свободу и справедливое будущее родной страны. Это отметил глава региона Айдарбек Сапаров. Аким области открыл конференцию, поприветствовал её участников и пожелал им плодотворной работы.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Магжан поднял национальную поэзию до мировых высот. Его имя имеет для казахского народа такое значение, как для англичан -Шекспир, а для русского народа — Пушкин. М.Жумабаев гордость казахского народа, особенно для североказахстанцев. Магжан ясно осознавал, что от подрастающего поколения зависит будущее общества. Его знаменитое стихотворение «Мен жастарға сенемін» и сейчас остается актуальным и востребованным. Я рад, что юбилейные мероприятия стали для нас еще одной счастливой возможностью прикоснуться к замечательному наследию Магжана, приобщиться к величайшему слову гениального поэта. М.Жумабаев служит для нас источником великой веры в будущее нации.

В честь юбилейной даты в нашей области 2023-й был объявлен годом Магжана Жумабаева. Имя одного из основателей новой казахской литературы хорошо знакомо ученым и исследователям, которые живут далеко за пределами Казахстана. Деятелям науки из Турции, России, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Профессор турецкого университета Хулия Касапоглу несколько лет пишет книгу, посвященную жизни и творчеству Магжана Жумабаева.

ХУЛИЯ КАСАПОГЛУ, профессор университета Анкара Хаджи Байрам Вели, Турция:

— Я подробно изучила биографию и работы Магжана Жумабаева, когда трудилась над диссертацией. Я сравнила творчество выдающегося казахского поэта с тем, что писали турецкие авторы. Нашла много схожего, все дело в близости турецкого и казахского языков. В Турции с большим уважением относятся к Магжана Жумабаеву. Его борьба за настоящую свободу вдохновила многих моих соотечественников. Они написали свои произведения. В них есть частичка силы духа Магжана.

На международной конференции своими исследованиями, посвященными жизни и творчеству Магжана Жумабаева, поделились больше десятка спикеров. Зарубежные и отечественные ученые планируют и дальше заниматься изучением личности выдающегося поэта.

Дарья Пышмынцева

