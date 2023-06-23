Строительство больницы, проблемы с жильём, незаконная вырубка леса: А.Сапаров ответил на вопросы журналистов на брифинге в Астане

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Многопрофильную больницу в Петропавловске достроят к 2025-му году. Об этом первый руководитель области Айдарбек Сапаров рассказал журналистам на брифинге в столице. Напомним, возводить объект здравоохранения турецкие инвесторы начали в 2021-м. На эти цели выделили 144 млрд тенге. Но, через год проект приостановили из-за удорожания стройматериалов. Сейчас же его пересматривают, и как отмечает глава региона, увеличения стоимости быть не должно. На сегодня строительные работы там выполнили пока на 45%.

Интересовал представителей СМИ и кадровый вопрос. В СКО медицинскую помощь населению оказывают более 1 400 врачей. Тем не менее, наблюдается острая нехватка узких специалистов, а именно, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов и онкологов. В общей сложности, региону нужны 183 высококвалифицированных врача. Чтобы закрыть эту потребность, для молодых специалистов необходимо создавать привлекательные условия.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Увеличим подъёмные. Раньше, если врачи ехали в село, мы платили 2,5 млн, то сейчас мы до 5-ти млн поднимаем. Кроме того, мы будем обеспечивать благоустроенным жильём в селе — новый дом. Врачи не должны отвлекаться, они должны заниматься лечением пациента, поэтому надо все необходимые условия создавать. Тогда они не будут уезжать из нашей области. А городским — 3,5 млн подъёмные.

От вопросов здравоохранения — к жилищным. В городе идет масштабная стройка многоэтажных жилых домов. Но, заселиться в новые квартиры люди не могут. Недобросовестные подрядчики не подвели к домам инженерные сети. Решить этот вопрос постараются до конца года, заверил аким области. Интересовались журналисты у главы региона сроками завершения ремонта дороги на улице Горького. Работы там ведутся 2-ой год.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Подрядчики затянули. В прошлом году было отставание от графика. Проект, на самом деле, переходящий, 1 млрд 900 млн тенге. 1 млрд с чем-то они уже освоили. Планируем до 1 сентября эту улицу открыть. Хотя половину улицы можно было открыть в прошлом году, чтобы создать удобства для жителей города.

Рассказал Айдарбек Сапаров и о планах благоустройства Мещанского леса. 3 года назад там обещали построить сквер. Разработали концепцию, но к реализации проекта так и не приступили. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. К слову, на эти цели выделят 350 млн тенге. К работам приступят в этом году, отметил аким области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Население просит. Это 19-ый и 20-ый микрорайоны, находятся они далеко от центра, поэтому там эту работу надо обязательно провести. Сделаем большой парк, велодорожку, тротуары, спортивные и детские площадки, футбольное поле. Всё там будет.

Говорил первый руководитель области и о вызвавшей общественный резонанс незаконной вырубке берёзовой рощи, что находился на территории Куйбышевского лесхоза при въезде в Петропавловск. Напомним, почти гектар леса вырубили под строительство придорожного кафе. Но, реализовать проект у предпринимателя по непонятным причинам не получилось. Как выяснилось ранее, он даже не получил разрешение на вырубку в отделе ЖКХ. По данному факту возбудили уголовное дело.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Вопрос уже решён в судебном порядке. Сейчас вынесли решение. Оказывается, в своё время земельный участок был предоставлен с нарушениями. Сейчас возвращаем, ждём, когда вступит в законную силу. И там снова посадим саженцы.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— В завершение пресс-конференции Айдарбек Сапаров ответил на вопрос касательно транспортного сообщения в населённые пункты региона. Есть проблема с межобластными маршрутами, которые охватывают только 77% сёл. Всего в регионе субсидии получают 75 таких маршрутов. И надо признать, большая часть из них, это 85% — убыточные. Работа в этом направлении продолжается, заключил аким области.

Алишер Ашимов