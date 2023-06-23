Полицейские пригласили на торжественное собрание родственников сотрудников, погибших при исполнении

Свой профессиональный праздник североказахстанские полицейские начали с того, что почтили память сотрудников, погибших при исполнении обязанностей. К мемориалу, установленному в их честь, возложили цветы руководство, личный состав и ветераны полиции. Также пригласили на мероприятие близких погибших сотрудников.



АЙДАН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— День полиции — это знак благодарности тем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию и трудился в её рядах. Это выражение признательности её ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение народа. Это дань памяти тем, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев.

Грамотами и благодарственными письмами, медалями и нагрудными знаками поощрены свыше 150 сотрудников. Правами министра внутренних дел трём офицерам присвоены очередные специальные звания старшего начальствующего состава. Жёнам сотрудников, погибших при исполнении, глава областного полицейского ведомства вручил ценные подарки.

— Спасибо огромное за память, и я хочу сказать свои слова: всегда возвращайтесь домой живыми.

В завершение мероприятия сотрудники полиции разошлись по местам несения службы.