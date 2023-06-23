Почти 7500 иностранных автомобилей легализовали в СКО

В Северо-Казахстанской области легализовано 7495 иностранных автомобилей, из них 88 так называемых «конструкторов» — ввезённых в страну под видом запчастей. Не все автомобилисты успели пройти процедуру. У некоторых возникли сложности. К примеру, на территории другого государства на транспортное средство наложены ограничения. Полицейские напоминают, что подробные консультации можно получить по телефонам «горячей линии» в Петропавловске 32-00-22, 32-00-19. Также стражи порядка ответят на все вопросы по адресу: г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 157, кабинет номер 5. Полицейские разъясняют автомобилистам решение правительства, согласно которому будет осуществлена регистрация иностранных автомобилей по процедуре временного учёта сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе или прохождении первичной регистрации. Обязательное требование — подача заявки на легализацию до 1 июля 2023 года

АСЕТ МАТЕН, начальник процессингового центра ДП СКО:

— Будет поставлен временный учёт, будут выдаваться госномера на белом фоне, как обычные транспортные средства, единственное, что будет указана запись, что регистрация временная, без права отчуждения и выезда за пределы РК.

