День Матери в Турции провели в Доме Дружбы

В областной ассамблее народа Казахстана активисты общественного объединения «Турецкая культура » провели День Матери. В программе литературно-музыкальной гостиной «Чтобы сердце светилось» представлено чуть больше 30 номеров.

ДИЛЯРА ХАСАНОВА, заместитель председателя ОО «Турецкая культура»:

— В первой части у нас будут стихи. Вторая часть у нас будет музыкальная. Всё мы посвящаем мамам и бабушкам. Мы показываем их роль, еще больше поднимаем тему, насколько сколько важна мама, бабушка. И дети выступают перед ними самые маленькие.

Благодаря существованию такого праздника в обществе стали больше беспокоиться о проблемах материнства, считают в центре турецкой культуры. Появляются различные центры помощи и группы поддержки женщин, попавших в трудные жизненные ситуации. С большим почтением в Турции к своим матерям относятся мужчины. Детям, особенно мальчикам, прививают особую любовь к матерям.

ФАТАЛИ ЧАХАЛОВ, учащийся средней школы-комплекса национального возрождения №17:

— Мы сегодня будем отмечать турецкий праздник — День матерей. Сегодня мы поздравим всех матерей, а также бабушек. Мы в турецком центре изучаем турецкую культуру. Как дети учатся в школе, чем занимаются, какие виды спорта самые популярные, изучаем историю. Мы также уделяем внимание турецким праздникам. Как они проходят.

В завершение вечера всем женщинам в зале вручили сладкие подарки.

Камилла Карим