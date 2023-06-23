ЧС-ники провели пожарно-тактические учения

По сценарию огнеборцев в 20:00 на пульт «101» поступил звонок о том, что в квартире на пятом этаже одного из домов на улице Астаны произошло возгорание. Пожарные машины прибыли через несколько минут, но во двор заехать спасатели не смогли. На пути преграда — бетонная плита и припаркованный рядом автомобиль.



АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС СКО:

— К месту вызова были направлены силы специализированной пожарной части №1 в составе 7 человек личного состава, направили автоцистерну и автолестницу. Столкнулись с такой ситуацией, что при входе в подъезд не могли зайти из-за того, что на дверях установлены домофоны. Осуществили несколько звонков, чтобы открыли дверь. Пару минут задержались.

После эвакуации ЧС-ники провели беседу с жителями домов и рассказали о правилах пожарной безопасности.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер УЧС г.Петропавловска:

— Как вы все прекрасно знаете, что каждая секунда во время таких происшествий на счету, эта секунда может или спасти, или унести. Сегодняшнее мероприятие дало понять, что пожарные не смогли проехать к месту происшествия и оперативно среагировать. Хотелось бы отметить на ошибки. Жители, даже условно понимая, что в данном подъезде произошел пожар, очень медленно эвакуировались из своих квартир. Данное мероприятие должно проходить быстро, но без паники.

В пожарно-тактических учениях также приняли участие полицейские. Они выявили 3 административных правонарушения, связанных с неправильной парковкой машин во дворе. Владельцам атвотранспорта выписали штраф по статье 597 Кодекса РК в размере 10 МРП. Это почти 35 тысяч тенге.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер УЧС г.Петропавловска:

— Прежде чем заезжать в какой-то двор, вы должны думать, что свой автомобиль в обязательном порядке нельзя ставить на проезжаю часть. Ведь в данном доме может произойти пожар, и вы своим автомобилем преградите путь для пожарных.

С начала текущего года в многоэтажных домах Петропавловска зарегистрировано 4 пожара. Огнеборцы призывают горожан соблюдать меры пожарной безопасности. Безответственность и безразличие могут привести к плачевным последствиям.

Камилла Карим