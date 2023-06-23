Церемония возложения прошла в сквере М.Жумабаева

Церемония возложения прошла в Петропавловске в сквере Магжана Жумабаева. Почтить память великого поэта пришли аким области, казахстанские и зарубежные историки и учёные, общественники и поклонники творчества Магжана. Рейхан Дадашева приехала в СКО их Азербайджана, чтобы посетить малую родину известного публициста. Она преподаёт литературу в Азербайджанском государственном пединституте. Говорит, на её родине Магжана знают и изучают, его произведения читают на занятиях в вузах. Но широкую известность личность и труды Магжана получили только в 2009 году.

РЕЙХАН ДАДАШЕВА, преподаватель Азербайджанского государственного педагогического института:

— Когда Азербайджан и Турция начали передачу «Коркыт ата», где говорилось о Магжане. В дальнейшем исследователь Али Шамиль написал о жертвах туркизма, в том числе статью о Магжане, где он исследует его жизнь, родственников, связь в ссылке с азербайджанцами.

Присутствовали на церемонии возложения и родственники Магжана. Среди них — Александр Жумабаев. Его семья одна из немногих, кто сохранил фамилию великого поэта. Во время массовых репрессий и ещё много лет спустя носить фамилию «Жумабаев» было не безопасно. Но младший брат Магжана — Сабыржан смог это сделать. Между братьями всегда была особая связь, о которой потомки говорят до сих пор.

АЛЕКСАНДР ЖУМАБАЕВ:

— Дед рассказывал о времени, когда они с Магжаном были в Москве. Дед тогда был маленький, Магжан брал его с собой. Тогда он занимался творчеством с Брюсовым, Горьким. Дед воспоминал о нём с такой теплотой, что он заменил ему отца в то время, воспитывал, обучал языкам.

Магжан Жумабаев был арестован в декабре 1937 года и расстрелян через 2 месяца. Только в 1960-ом имя Магжана реабилитировали.

Айгерим Хамзина

