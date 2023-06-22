Экспозицию, посвящённую прославленному генералу казахстанской милиции, открыли в музее ДП СКО

Ценный подарок музею североказахстанской полиции сделали дети участника Великой Отечественной войны, заместителя министра внутренних дел Казахской ССР Ахмета Тумарбекова. Он родился 10 октября в 1923 году в Баянаульском районе Павлодарской области. Школу окончил в Петропавловске, здесь же 17-летним юношей начал работать в органах, а по достижении 18 лет был призван в армию. Воевал на Северо-Западном, Степном, Центральном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге. Вернувшись в Казахстан в 1948 году, Ахмет Тумарбеков продолжил службу в органах, был следователем, занимался кадровой работой. В 1961 году занял пост заместителя министра внутренних дел республики. В этой должности прослужил 21 год. Общий стаж его службы составляет 43 года. Боевой и трудовой путь Ахмета Тумарбекова отмечен десятью орденами, в том числе орденом Трудового Красного Знамени, медалями и ведомственными наградами. По словам заведующей музеем полиции Любови Осинской, символично, что новую экспозицию открыли в канун Дня казахстанской полиции. Пример жизни и службы Ахмета Тумарбекова — достойный образец для молодых сотрудников полиции независимого Казахстана.