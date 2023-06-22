Всеказахстанский молебен о погибших и без вести пропавших воинах Второй мировой войны прошёл в РК

Впервые в нашей стране прошёл всеказахстанский молЕбен о погибших и без вести пропавших во Второй мировой войне. Тогда на поля кровопролитных сражений отправилось 1,5 млн казахстанцев. Из них 600 тысяч погибли.

Молебен провели ОО «Atamnyn Аmanaty» совместно с духовенством страны. Службы прошли в центральных мечетях, православных и католических храмах во всех регионах страны. В центральную мечеть «Кызылжар» пришёл сегодня Бейбут Абилев. Говорит, для его семьи 22 июня всегда был днём скорби и памяти. Его дед с двумя двоюродными братьями ушли на фронт.

БЕЙБУТ АБИЛЕВ, житель г.Петропавловска:

— Мой дед Абилев Есман попал в плен, пережил трудности концлагеря, потом вернулся, работал. А племянник был в 1939 году призвал в Красную Армию и в 1944 году он пропал без вести. Второй племянник Канафин Жартан 1926 года рождения был призван в 1944 году в советскую армию.

Участвовал во взятии Берлина и освобождении Германии, получил медаль за отвагу. Перенёс немало тяжёлых ранений, которые дадут о себе знать в конце 40-ых. Поиски его брата будут продолжать уже следующие поколения.

БЕЙБУТ АБИЛЕВ, житель г.Петропавловска:

— Сейчас мы, внуки, правнуки стараемся дедушку Шакенова Жолболды 1918 года рождения, который пропал без вести, стареемся искать. Хотя бы узнать, как и где воевал, место, где похоронен.

Остаётся неизвестной судьба 271 тысячи казахстанцев, ушедших на фронт Второй мировой. Общественное объединение «Atamnyn Amanaty» занимается тем, что ищет информацию и сами места захоронений казахстанских солдат и увековечивает их память. За 4 года удалось установить личности и места захоронения свыше 2 тысяч солдат. Всего в организацию обратилось более 7 тысяч казахстанцев, которые ищут своих дедов.

Айгерим Хамзина