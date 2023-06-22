В ТОО «Атамекен Агро» полностью обновили автопарк сельхозтехники

Полное обновление автопарка сельхозтехники прошло в товариществе «Атамекен Агро» Жамбылского района. За три года здесь закупили новые комбайны, тракторы и посевные комплексы. Получили технику по договору лизинга.

САЙЛАУБАЙ АУБАКИРОВ, директор ТОО «Атамекен Агро», Жамбылский район:

— В 2022 году мы приобрели 11 комбайнов «Claas Trion». Сумма инвестиций составила 1 млрд 592 млн. В 2023 году мы уже подали весной субсидии и получили в расчёте на каждый комбайн свыше 43 млн субсидий. Стоимость одного комбайна у нас составляет 144 млн 770 тысяч тенге. На данный момент на площади посевной свыше 56 тысяч га у нас работает 7 комплексов. Мы намного сократили объём техники.

Количество техники стало меньше, зато производительность у новых машин больше. Стоит отметить, что технику «Claas» в товариществе закупили впервые. Она — местной сборки. Также в СКО производят опрыскиватели «Авагро», налажено сборочное производство и других тракторов, комбайнов. Современный автопарк доступен и имеет большой спрос как у аграриев нашего региона, так и других. С новыми комплексами работать легче, признаются рабочие. Старая техника часто ломалась, из-за этого были срывы в работе.

КУАНЫШ ИСКАКОВ, механизатор, Жамбылский район:

— Работаю механизатором уже 6-й год. Сначала на «Jonh Deere», сейчас на «Claas». Посевной комплекс и комбайн. Стало проще работать. На новой технике и приятно, и настраивать легче, и она не ломается, как старая. Иногда это тормозило рабочий процесс.

Старую технику реализуют. Оставили пока только 9 комбайнов. Сейчас на балансе товарищества 20 комбайнов.

АЗАМАТ НУРГАЛИЕВ, главный инженер ТОО «Атамекен Агро», Жамбылский район:

— Раньше у нас было 27 посевных комплексов. Это были «Jonh Deere», «Buhler» с не очень большим захватом — сеялки были 12 м. Сейчас мы перешли на более широкозахватные. Производительность, более быстрый сев. К примеру, на одну единицу за 2 смены уходит порядка 360 га за сутки сеет.

Один комплекс в период посевной засевает до 8 тысяч гектаров площади, уходит на это примерно 25-26 дней. По словам рабочих, в этом году посев прошёл легче, трудностей не возникло.

АЗАМАТ НУРГАЛИЕВ, главный инженер ТОО «Атамекен Агро», Жамбылский район:

— В этом году мы посеяли почти 57 тысяч га вот 7-ю посевными комплексами. В сроки уложились. Сейчас у нас проходит химобработка. Снимаем комбайны с хранения, готовимся уже на вторую или третью декаду августа к уборочным работам. Сеяли в этом году чечевицу, подсолнечник, пшеницу и лён. Ну, и для животноводства мы посадили кукурузу, суданскую траву, люцерну. В сроки уложились, погода благоприятная. Надеемся, будет неплохой урожай.

Государство оказывает значительную поддержку АПК страны. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники казахстанского производства увеличены до 30%, зарубежного — до 25%. В СКО в 2023 году планируется приобрести 2450 единиц техники на сумму 91 млрд тенге. В текущем году на эти цели выделили 17,7 млрд тенге. Аграрии приобрели 1126 единиц техники.

Диана Салихова