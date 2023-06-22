В Петропавловске организовали праздничную программу к 130-летию Магжана Жумабаева

В Петропавловске проходит праздничная программа, посвященная 130-летию Магжана Жумабаева. Сотрудники областной универсальной научной библиотеки им.С.Муканова организовали масштабное мероприятие в арт-центре «Qyzyljar». Здесь и представители молодого поколения, и старшие почитатели великого земляка. Это активные читатели библиотеки, студенты колледжей и университета, учащиеся школ города и районов. Вот эти юные дарования приехали на поэтический вечер из Аккайынского района.

ФАРИЗА ПЕРДЕБАЙ, учащаяся Аралагашской средней школы им.К.Оразова:

— Что мне нравится в стихотворении «Мен сүйемін», так это то, что оно очень красивое, мелодичное. Хорошо описана наша родина. Я 2 дня учила его и готовилась к этому мероприятию. Раньше я занимала призовые места, читая стихотворения.

Красочные выступления, пронзительные стихотворения, слова почтения великому казахскому поэту. Работники библиотеки им.С.Муканова встречают активных читателей не только в своих стенах, но и создают специальные порталы на своем сайте. Так, в 2009 году к юбилею Магжана Жумабаева они создали портал, посвященный великому земляку, который сегодня ежедневно привлекает более 5 тысяч пользователей сети.

АНЖЕЛА САДЫКОВА, руководитель отдела областной универсальной научной библиотеки им.С.Муканова:

— Весь материал собран по рубрикам. Это и биография, и все его книги, которые есть в библиотеке, книги самого поэта и о нем. Все оцифрованы и на русском, и на казахском, и на турецком языках. Все они представлены на сайте в открытом доступе. Любой пользователь с любой точки мира может зайти и почитать эти произведения. Есть уникальные архивные документы.

Поэтический вечер, посвященный Магжану Жумабаеву, будет проходить сегодня в арт — центре до 18:00. Помимо этого все желающие могут ознакомиться с творчеством поэта и уникальными экспонатами из его жизни в историко-краеведческом музее.

МЕРУЕРТ ТИЛЕКОВА, экскурсовод областного историко-краеведческого музея:

— У нас на выставке представлены такие уникальные экспонаты, как молитвенный коврик и пиала, которая была подарена Магжаном его снохе. Представлена также фарфоровая посуда, которая была изготовлена в Китае в начале 20 века, и она также принадлежит к роду Жумабаевых. На выставке рассказывается о его детстве, творчестве, о годах учебы в Ташкенте, в Москве. Представлены его сборники стихотворений, книги, которые вышли в свет лишь в 80-е годы прошлого века.

Выставка в музее открылась 10 марта и будет радовать гостей в течение всего года.

Анастасия Кузнецова