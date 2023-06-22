В городском акимате опровергли информацию, связанную с низким качеством строительства одной из новостроек

В Петропавловске строительство 18-этажного дома приостановили из-за треснувшего фундамента. Местные власти опровергли информацию, распространившуюся в социальных сетях. В городском акимате рассказали, что в областном центре возведение коммерческих 18-этажных жилых домов ведется на двух площадках. Застройщиками являются ТОО «Зерттеу» и ТОО «ЦОТ». Качество строительства соответствует техническому регламенту и нормам. На данный момент строительство 18-этажного дома, расположенного на территории бывшего рынка, приостановлено. По данным городского акимата, это связано с возникшими разногласиями между заказчиком ТОО «ЦОТ» и подрядчиком ТОО «Альбе-7» по объему строительных работ. Окончание работ на объекте запланировано на 2024 год.

Дарья Пышмынцева