СпецЦОНы переходят на усиленный режим работы

1 июля текущего года завершается приём заявок на легализацию иностранных авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. Для удобства граждан принято решение временно перевести спецЦОНы страны, задействованные в легализации, на усиленный режим работы. Они будут принимать граждан по будням с 9:00 до 19:00, выдача документов — до 20:30. В субботу — с 9:00 до 18:00, выдача документов до 19:30. Данный график работы распространяется только на легализацию автомобилей. Водительские права будут выдавать по стандартному графику.

Айгерим Хамзина