С начала 2023 года инвестиции в основной капитал РК выросли на 17%

С начала 2023 года инвестиции в основной капитал Казахстана выросли на 17%. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики. В январе-мае 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 5,1 трлн тенге. Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Большая часть денег пришлась на промышленность, операции с недвижимым имуществом, транспорт и складирование. Основные средства были вложены в малые предприятия — 2,4 трлн тенге. На крупные пришлось 2,3 трлн тенге, на средние — 304,9 млрд. Рост вложений в основной капитал наблюдался в 20 регионах республики.

Дарья Пышмынцева