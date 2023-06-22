Полицейскую эстафету провели стражи порядка

Пробежать с «раненым», снарядить автомат — эти и другие прикладные элементы вошли в программу полицейской эстафеты. Её провели в канун профессионального праздника стражей порядка. Организаторами выступили сотрудники управления специальной и мобилизационной подготовки и активисты областного филиала физкультурно-спортивного общества «Динамо».

АКАН СЫЗДЫКОВ, председатель Совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии:

— Вы являетесь потомками славных батыров. На ваших плечах стоит задача обеспечения сохранности мира, правопорядка, интересов и свобод наших граждан.

В эстафете участвовали команды подразделений североказахстанской полиции, управления специализированной службы охраны, департамента уголовно-исполнительной системы. Изменчивый климат региона повысил уровень сложности. Под холодным дождём полицейские выполняли бег в противогазах, разборку пистолета Макарова, переноску боеприпасов, транспортировку «раненого», сборку автомата Калашникова. Завершающим испытанием стал бег на дистанцию 400 метров.

ИГОРЬ ЛЕВИН, старший инспектор по особым поручениям УСМП ДП СКО:

— В указанных соревнованиях приняли участие 6 команд численностью по 8 человек. Служба в полиции сопряжена с выполнением долга как физического, так и морального. Спорт развивает оба этих фактора.

Лучшую подготовку показала команда аппарата областного департамента полиции. Вторыми на финише встречали сотрудников управления специализированной службы охраны. Третьим призёром эстафеты стала команда городского управления полиции. Заместитель начальника профильного ведомства Енбек Сембин вручил призёрам медали и кубки.