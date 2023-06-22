Память погибших солдат ВОВ почтили петропавловцы у мемориала «Вечный огонь»

22 июня 82 года назад началась Великая Отечественная война. В Петропавловске ветераны труда, представители общественности и молодёжь возложили цветы и венки к памятнику у «Вечного огня».

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:

— Городской совет ветеранов ежегодно принимает участие. Радостно, что молодежь сегодня по своей инициативе пришла возлагать цветы.

На фронт тогда ушли 1 млн 700 тысяч казахстанцев. Кто-то вернулся домой живым, много солдат погибло на полях сражений. Война унесла жизни больше 27 млн человек. Ирина Седельникова — жительница блокадного Ленинграда. Ей было 5 лет, когда Германия напала на Советский Союз.

ИРИНА СЕДЕЛЬНИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА:

— В тот день родители были с нами в гостях у соседей…Я просто счастлива, что подобные мероприятия проходят каждый год. Никто не забыт , ничто не забыто.

Отдать дань уважения и почтения тем, кто сражался за Победу, пришли 50 человек.

Алишер Ашимов