С января прошлого года вступили в силу изменения и дополнения в статье Налогового кодекса по вопросам экологии. Теперь операторы объектов IV категории освобождаются от уплаты налогов. Плательщиками за негативное воздействие на окружающую среду являются операторы I,II и III категорий, определенные в соответствии с Экологическим кодексом страны.

БАКЫТГУЛЬ ФАТКУЛИНА, главный специалист управления государственных доходов г.Петропавловска:

— Таким образом, в целях определения отнесения соответствующих объектов к определенной категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, налогоплательщику необходимо направить заявление в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. Форма заявления, порядок его рассмотрения и определения категории объекта в соответствии с требованиями Экологического кодекса утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Это департамент экологии по СКО. В случае отнесения объектов к 4 категории или наличия документа о том, что объекты загрязнения нормированию и категорированию не подлежат, в том числе и по передвижным источникам загрязнения, у налогоплательщика по таким объектам налоговые обязательства не возникают.

Анастасия Кузнецова