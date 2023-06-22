23 июня — День государственного служащего

В областном акимате прошло торжественное собрание, посвященное Дню государственного служащего. В Казахстане его отмечают 23 июня. С профессиональным праздником представителей госаппарата поздравил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Уважаемые государственные служащие! Поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днём государственного служащего. Вы являетесь проводниками политики государства во всех сферах общественной жизни. Каждый из Вас своим трудом вносить существенный вклад в реализацию государственных программ и масштабных реформ, направленных на развитие страны и нашего региона. Ваша профессиональная и эффективная работа должна стать важнейшим фактором укрепления государственности и повышения благосостояния всех граждан нашей страны.

О роли госслужащих говорил Президент на втором заседании национального курултая в Туркестане. Они должны сочетать в себе два основных качества — патриотизм и профессионализм, считает глава государства. И конечно же, работать на благо народа честно и добросовестно. В нашей области таковых более 4-х тысяч госслужащих. Сегодня их труд отметили в торжественной обстановке.

Райхан Иманбаева работает главным специалистом аппарата акима Лебяжьего сельского округа в районе Магжана Жумабаева. На государственной службе женщина более 20 лет. За значительный вклад в развитие района её наградили Почётной грамотой акима области.

РАЙХАН ИМАНБАЕВА, главный специалист аппарата акима Лебяжьего сельского округа, район М. Жумабаева:

— Работа нравится. Бывают трудности, но они все решаемые. Сегодня меня наградили Почётной грамотой акима области. Спасибо большое, что видите и оцениваете нашу кропотливую работу по достоинству. С праздником, коллеги.

Честное и добросовестное служение Родине начинается с семьи. Благодарственные письма получили и родители молодых госслужащих, которые совсем недавно поступили на службу. Дочь Абая и Калимы Садуакасовых Эльмира ряды госслужащих пополнила почти год назад, работает пресс-секретарём акима города.

АБАЙ САДУАКАСОВ:

— Наша дочь очень ответственный и трудолюбивый ребёнок. Мы ею очень гордимся. Понимаем, работа очень сложная. Это видно по её ненормированному рабочему графику. Уходит рано утром, приходит поздней ночью. Мы, как родители, её всегда поддерживаем. Благодаря Эльмире мы получили такую награду. Спасибо большое.

Всего почётные грамоты и благодарственные письма получили порядка 40 человек.

Алишер Ашимов