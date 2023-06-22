2 школы строят в Тайыншинском районе

Строительство школы на 600 мест в Тайынше началось в июне прошлого года. Объект готов на 80%. В 2019 году школу № 1 признали аварийной. Сегодня здесь учатся 450 школьников. В скором времени ребята будут получать знания в стенах нового здания.

ГУЛЬНАР ИГИБАЕВА, руководитель отдела образования Тайыншинского района:

— Обучение ведется на русском языке. Однако, мы планируем открыть классы казахского языка после завершения строительства нового корпуса. Новая школа будет отвечать современным требованиям. Здесь будут компьютерные классы, травмпункт, библиотека, просторный спортивный и актовый залы. В целом, эта школа станет одним из крупнейших учебных заведений нашего района.

За строительство школы в райцентре отвечает местное ТОО ««Зерттеу» . Сейчас на объекте работают 40 специалистов, задействованы 7 единиц техники. Стоимость проекта составляет 2 млрд тенге.

ДАУЛЕТ МАЛГАЖДАРОВ, руководитель строительного участка:

— В настоящее время выполняются такие работы, как отделка 3-го блока, прокладка инженерных сетей, установка окон в столовой и спортзале. Все строительные материалы отечественного производства. Часть из них производится нашей компанией. Работы ведутся согласно графику.

В селе Вишневке Тайыншинского района тоже строят новую школу. Она будет рассчитана на 120 мест. Работы на объекте идут с июня прошлого года. Старому зданию учебного заведения более 60 лет. 4 года назад его признали аварийным. Около 100 учащихся перевели в Яснополянскую среднюю школу.

ЕРАЛЫ БИЖАНОВ, руководитель строительного участка:

— Начали с фундамента, с нуля, сейчас идут отделочные работы. Эта школа рассчитана на 120 учащихся. Сейчас работают 25 специалистов на внутренней отделке и 6 на фасаде.

Новую школу в Вишневке панируют сдать в эксплуатацию к 1 сентября. Школу в Тайынше запустят к концу этого года.

Дарья Пышмынцева