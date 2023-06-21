В СКО за сбыт наркотиков с начала года осудили 13 человек в возрасте до 25 лет

С началом каникул многие учащиеся и студенты ищут подработку на лето, что хорошо известно злоумышленникам, занимающимся сбытом наркотиков. Их объявления с предложениями быстрого заработка нередко можно встретить на сайтах объявлений и в социальных сетях. Профилактика вовлечения молодёжи в наркобизнес стала главной целью рейда петропавловских полицейских по студенческим общежитиям.

ЗАРИНА ПОПОВА, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— В объявлениях часто попадается работа т.н. курьера. И по незнанию уголовной ответственности, с желанием быстрого и лёгкого заработка молодые люди устраиваются на такую работу, вследствие чего привлекаются к уголовной ответственности, где их деяния квалифицируются по ст. 297 УК РК.

Студентам раздавали листовки, напоминая, что за такое грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

РАХАТ АЛИМБАЕВ, студент Kozybayev University:

На сайте, например, OLX или Телеграм, там полно работ, но именно работа заключается в том, что распространение. И вот разъяснили, что на распространение человеку даётся от 10 до 20 лет уголовной ответственности. Предупреждён — значит вооружён.

С начала года в области за сбыт наркотиков осудили 13 человек в возрасте до 25 лет. Обычно они получают 10-12 лет лишения свободы. В судебной практике по региону есть и приговоры до 14 лет. Полицейские убедительно просят людей не контактировать с наркодельцами, и обнаружив в интернете объявления о наборе «курьеров» по доставке наркотиков, сообщать о них в полицию для принятия мер по их блокировке.