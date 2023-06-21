В селе Кишкенеколь строят поликлинику на 250 мест

Районную больницу в селе Кишкенеколь построили еще в 1960 году. Сейчас здесь работают свыше 260 медработников. В здании находится стационар и корпус поликлинической помощи, что затрудняло рабочий процесс. Строительство новой поликлиники поможет решить проблему.

ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА, главный врач Уалихановской районной больницы:

— Конечно, мы очень рады, что строится новый корпус. У нас будет полноценная поликлиника. Кроме того, в ближайшее время к нам присоединятся 5 молодых специалистов. Врачам предоставляются льготные условия.

Возводить новое здание начали месяц назад. На строительство медицинского учреждения и оснащение его необходимым оборудованием из республиканского бюджета выделено свыше 3 млрд тенге. Подрядчиком выступает алматинская компания.

КУРМЕТ КАППАСОВ, прораб участка:

— На данном объекте находится 5 единиц техники. Стоит погрузчик, а также камаз и экскаватор. У нас 17 человек на данный момент сейчас работают.

Кроме того, в 2023 году в райцентре начнут строительство теплого бассейна и крытого катка.

АМАНГЕЛЬДЫ КОЙШЫБАЕВ, руководитель отдела строительства Уалихановского района:

— Кроме того, в этом году в 5 населенных пунктах начнется строительство водонапорных башен. На эти цели выделено 1,8 млрд тенге. В центре района идет реконструкция 16-квартирного дома.

Следует отметить, что в Петропавловске также ведется строительство двух поликлиник на 250 мест. Подрядчики обещают сдать объекты в текущем году.

Айгерим Хамзина