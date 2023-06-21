В Казахстане с 1 июля повысится размер пособия по утрате работоспособности и потере кормильца

В Казахстане с 1 июля повысится размер пособий по утрате работоспособности и потере кормильца. Они будут больше на 14,5%. Это второе увеличение размера данных пособий в текущем году, говорят в областном филиале государственного фонда соцстрахования.

ГУЛЬНАР КАПЕНОВА, и.о. директора филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по СКО:

— С учетом повышения, произведенного с 1 января текущего года на 8,5%, в совокупности размеры указанных выплат в годовом выражении увеличатся на 23%.

В нашей области средний размер пособия по утрате трудоспособности составляет 34 тысячи тенге. За июль североказахстанцы уже получат повышенную на 14,5% выплату. А пособие по потере кормильца в СКО в среднем составляет 43 тысячи тенге.

ГУЛЬНАР КАПЕНОВА, и.о. директора филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по СКО:

— Повышение будет произведено автоматически без необходимости предоставления дополнительных документов, с охватом порядка по республике 92 тысяч получателей социальной выплаты по утрате трудоспособности и 61 тысячи семей, получающих социальную выплату по потере кормильца.

Что касается нашей области, социальную выплату по утрате трудоспособности получает около 2,5 тысяч человек, а по потере кормильца — около 1600 североказахстанцев.

Айгерим Хамзина



