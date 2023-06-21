Основы трудового законодательства РК: семинар-тренинг провели в Палате предпринимателей СКО

Как найти понимание между работодателем и работником, избежать конфликтов и разбираться в трудовом кодексе РК. Об этом сегодня говорили в региональной Палате предпринимателей. Здесь проводят семинар-тренинг для членов согласительной комиссии различных предприятий города.

ОЛЬГА РАХМАТУЛИНА, председатель профсоюзной организации АО «СКРЭК»:

— Согласительная комиссия — очень важный аспект в разрешении конфликтов трудовых, которые возникают в повседеневной жизни. Сегодня на семинаре рассказали о принципах согласительной комиссии, какими документами она должна руководствоваться при принятии решений. А также рассмотрели некоторые ситуцаии, которые в большинстве случаев возникают.

Разбираться в трудовом кодексе и следить за каждыми изменениями очень важно, чтобы предотвратить или быстрее разрешить недопонимания во время рабочего процесса.

АЛЕКСЕЙ САФОНОВ, юрисконсульт АО «Завод им.С.М.Кирова»:

— Тот пример, который нам привели на семинаре. Сейчас такие случаи, в общем-то, массовые. Допустим, работнику исполняется 63 года и его увольняют. Причем на одном государственном предприятии возник такой спор. Работника заставили написать заявление по увольнению в 63 года. Он его написал. С ним заключили новый договор на год. Год ещё не прошёл — его снова увольняют.

Эта ситуация успешно разрешилась благодаря профсоюзу. Заняло это всего два дня. Провели беседы с работодателем и с самим работником. По итогу последнего восстановили в должности и все остались довольны. Это — главный принцип переговоров, о котором и говорят на сегодняшнем тренинге. Необходимо прийти не к компромиссу, казалось бы, а к консенсусу.

ИНЕССА КУАНОВА, председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей СКО:

— Когда члены согласительной комиссии будут рассматривать конфликтную ситуацию, они должны опираться на факты. Как их выделить из общей массы, как их отделить от каких-то субъективных оценок и мнений. Далее мы также говорили о толковании закона, именно о нормах трудового кодекса. О том, какие спорные моменты у нас есть. Когда речь заходит до толкования закона, это бывает сложно даже для юриста.

Каждый участник тренинга получит сертификат, а главное — ценный опыт, который потом привнесёт в свою работу.

Диана Салихова