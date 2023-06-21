Международный форум волонтеров проходит в Астане

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— 20 июня в Астане стартовал Международный форум волонтеров. Он продлится два дня. Его организовали, чтобы поддержать движения добровольцев, которые существуют в нашей стране. В работе форма приняли участие более 40 спикеров из 34 стран мира. Его участников поприветствовал президент Казахстана, — Касым-Жомарт Токаев.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— 2020 год был Годом волонтеров в нашей стране, было проделано немало работы. На сегодня численность волонтерских организаций в стране увеличилась в 3 раза, то есть действует 680 организаций. Количество волонтеров достигло 200 тысяч человек. Во всех регионах страны открыты фронт-офисы, в которых прошли подготовку тысячи волонтеров.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— В рамках форума участники обсудили разные сферы, касающиеся деятельности волонтеров. Речь шла об инициативах, связанных с образованием, экологией, поддержке людей с ограниченными возможностями и не только. Во время своего выступления глава государства отметил, что сегодня в Казахстане участником волонтерского движения может стать любой желающий. Ряды добровольцев постоянно пополняются.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент РК:

— Наши волонтеры специально побывали в Иордании, Кении, Таиланде, Турции, где получили полезный в своем деле опыт. Поэтому хотел бы поблагодарить представителей ООН, поддерживающих волонтеров Казахстана.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— На форуме присутствовали более 400 человек, среди которых было 140 представителей международных организаций и иностранных гостей. На масштабное мероприятие приехали делегаты со всех регионов Казахстана, включая нашу область.



Дарья Пышмынцева