Члены Общественного совета СКО посетили предприятие в с.Бесколь

Как правильно должно работать безотходное производство, какими правилами должны руководствоваться лесопользователи, чтобы не нанести вред окружающей среде и как в области контролируется пожарная безопасность лесов. Члены Общественного совета СКО посетили предприятие ИП «Ахмутдинов» в селе Бесколь, чтобы найти на эти и другие вопросы и лично ознакомиться с производством. Предприятие по переработке древесины является одним из старейших в нашей области.

СЕРМУХАМЕТ ОРАЛУЛЫ, руководитель ИП «Ахмутдинов», Кызылжарский район:

— Для нас задача, которая поставлена согласно договору долгосрочному, — это лесовосстановление. Посадка идет, весной мы посадили более 200 гектаров. Почему смело мы об этом говорим? Потому что завтра мы не хотим, чтобы наши внуки видели степи пустые, мы хотим, чтобы это восстановление шло в полном объеме.

На предприятии занимаются не только посадкой лесосаженцев, но и активно выращивают так называемый «съедобный лес». Здесь есть груши, яблони, абрикосы, кедры. Имеется даже морозостойкий грецкий орех.

ТИМУР ЗВЕРЯЧЕНКО, доцент Kozybayev University:

— В этом году университет мы озеленяли, ряд других структур. У нас школы попросили посадочный материал. Вот эта площадка появилась как цель помочь городу, озеленять населенные пункты. Ну, и вот такой проект как «Лесосад», редкий для нашего региона. Мы из Канады завезли орехи, например, черный, серый орех — родственники грецкого ореха, они морозостойкие. Ну, а там во рву посажена береза, дуб именно для лесовозобновления.

Предприятие работает по принципу безотходного производства. Порубочные остатки и опилки используют для изготовления пеллетов или евродров. Всего здесь более 50 наименований продукции. Из березы наших лесов изготавливают различные ручки для рабочих инструментов, штакетники, брус для строительства и многое другое. Помимо этого предприятие занимается и производством угля. В месяц они получают 250 тонн.

На территории государственного лесного фонда СКО функционируют 12 лесных хозяйств, в ведении которых находится 550 тысяч гектаров лесного фонда. Ежегодный объем потребления древесины в области составляет 500-550 тысяч кубометров. Из них порядка 350-370 тысяч уходит на обеспечение местного населения топливной древесиной. Оставшийся же объем перерабатывается на пиломатериал, товары народного потребления.

ВАСИЛИЙ ЛАБАНЧУК, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Вот эти 500 тысяч кубометров вырубаются по лесорубочным билетам. Они выписываются на основании приказа Комитета лесного хозяйства об утверждении объема рубок. Ежегодно эти объемы утверждаются уполномоченным органом и производится контроль путем проверок инспекции лесного хозяйства, а также путем контроля из космоса через портал «Казакстан гарыш сапары». При установлении нарушений лесного законодательства составляется протоколы, налагается административный штраф, при необходимости подаются иски в судебные органы.

На сегодня с начала года составлено 73 административных протокола, наложено более 1 млн тенге штрафов. Сюда относятся и соблюдение правил пожарной безопасности. По результатам еженедельных мониторингов составлено 32 административных протокола по нарушению правил пожарной безопасности в лесах населением и юридическими лицами. Штраф составил порядка 720 тысяч тенге. Общественный совет области вынесет на обсуждение вопросы касательно лесного фонда на своём ближайшем заседании. Данное же предприятие показало пример добросовестной работы и лесопользования.

Анастасия Кузнецова



