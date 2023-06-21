А.Сапаров: «Строительство новой трубы на ТЭЦ-2 завершат к осени»

На брифинге службы центральных коммуникаций в Астане Айдарбек Сапаров подвёл итоги социально-экономического развития региона за 5 месяцев. Известно, что область преимущественно аграрная, поэтому особое внимание — сельскому хозяйству. Здесь производят качественную и конкурентоспособную продукцию, наши хлеборобы выращивают четверть зерновых по республике. Посевы сельскохозяйственных культур в текущем году составили 4,5 млн га с увеличением на 90 тыс га.



АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Посевы сельскохозяйственных культур в текущем году составили 4,5 млн га с увеличением на 90 тыс га. Из них под масличные заняли около 1 млн га. Это самый высокий показатель в стране. В этом году для насыщения внутреннего рынка социально значимыми продуктами увеличили посевные площади гречихи в 3 раза, в 2 раза — картофеля, моркови и капусты. Этих объемов достаточно, чтобы закрыть потребность региона.

Весенне-полевые работы завершили в оптимальные сроки. Чтобы стабильно получать высокий урожай, важно сохранять плодородие почвы. А для этого необходимо вносить минеральные удобрения. В этом году местные аграрии приобрели 200 тысяч тонн. Это 30% от общереспубликанского показателя. В приоритете области и развитие животноводства. Ежегодно здесь растёт численность поголовья всех видов скота. По итогам 5-ти месяцев производство мяса увеличилось на 7,1%, а молоко — на 4,4%.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Ежегодно регион производит 10% от республиканского объема молока, или 650 тыс. тонн. Этого удалось достичь за счет открытия 30 современных высокопроизводительных молочно-товарных ферм с доильным залом. В этом году начали строить еще 17 ферм общей мощностью 13 тыс. голов. Из них 9 запустим до конца года. Фермы строятся в сельских населенных пунктах. Один комплекс позволяет создать не менее 50 рабочих мест. Отмечу, что такое масштабное строительство ферм стало возможным благодаря реализации пилотного проекта по финансированию через СПК.

За последние 2 года мощность молзаводов увеличилась на 20%. В качестве примера — ТОО «Eurasian Мilk». За счёт открытия МТФ загрузка предприятия позволяет производить сыры твёрдых сортов. При выходе на полную мощность завод будет выпускать 6 тысяч тонн сыра в год. А пока его мощность составляет 2 700 тонн, что полностью покрывает потребность североказахстанцев в этом продукте. Кроме того, планируют на базе завода открыть новое производство. В скором времени в СКО будут выпускать сгущёнку.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Птицефабрики, овцефермы, овощехранилище, теплицы и многое другое. В нашем регионе по линии АПК реализуют более 30 проектов, куда вливают большие инвестиции — 77,5 млрд тенге. За счёт них увеличится производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Кроме того, они позволят насытить внутренний рынок, выйти на экспорт. И надо сказать, 23% всех инвестиций, направленных в эту сферу по республике, приходится на наш регион. Немало инвестпроектов и в обрабатывающей промышленности.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы сформировали пул из 35 проектов в обрабатывающей промышленности на 2023-2026 годы. В этом году запустим 15 из них на 60 млрд. тенге. Их реализация позволит открыть около 800 рабочих мест и освоить выпуск новой для региона продукции. Продолжается строительство завода по глубокой переработке древесины мощностью 80 тыс. кубических метров. Это будет крупнейшее в стране предприятие по производству фанеры и ЛДСП. За счет его открытия сократится импорт материалов для производства мебели на 15%.

Что касается инвестиций в целом, то с начала года в экономику региона привлекли более 109 млрд тенге. В планах эту сумму увеличить до 496,5 млрд. Для работы инвесторов в области создают благоприятные условия. Хорошие результаты и в социальной сфере. Ежегодно в регионе наращивают объёмы строительства жилых комплексов.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Строятся 36 многоэтажных жилых домов, в том числе 16 коммерческих. План ввода жилья на этот год — 300 тыс квадратных метров. Строительные темпы набрали. Принимаем все меры, чтобы обеспечить ввод жилья в срок без ущерба для качества строительства. До конца года ключи от квартир получат более 3 тыс семей. В том числе 702 квартиры распределим среди социально уязвимых слоев населения. Из них 140 получат дети-сироты.

Но этих объёмов недостаточно, отметил Айдарбек Сапаров. 20 тысяч человек находятся в очереди на получение заветных квадратных метров, поэтому в этом направлении работа предстоит большая. Волнует североказахстанцев и проблема дорог. Их сеть в нашем регионе составляет 9 тысяч км и по протяженности занимает 2-ое место в стране.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Решить проблему состояния дорог одномоментно невозможно. Однако, мы принимаем все необходимые меры для исправления ситуации. В этом году на средний и текущий ремонт дорог в Петропавловске выделили в 12 раз больше средств, чем в предыдущем. Отремонтируем не менее 25 улиц. В целом, по области до конца года приведем в порядок 705 км дорог, из них 110 км — республиканского значения, 480 км — местного и 115 км — внутрипоселковых дорог в 47 селах. На эти цели выделили 40 млрд тенге.

Качество жизни населения необходимо улучшать. Это жильё, медицинские услуги и развитие инфраструктуры. Сегодня в области чистой питьевой водой пользуются 93% человек. Большая часть из них — жители сельских населённых пунктов. Рассказал первый руководитель области на брифинге и о подготовке к предстоящему отопительному сезону. Этот вопрос на особом контроле, а именно состояние Петропавловской ТЭЦ-2 и тепловых сетей.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В начале года прошла встреча с акционерами компании «СЕВКАЗЭНЕРГО». Договорились об увеличении ремонтного фонда ТЭЦ-2 с 6-ти до 12-ти млрд. тенге. На эти средства отремонтируют котлы и турбины, тепло- и электросети, построят новую дымовую трубу. К настоящему времени строительство трубы уже началось. Все работы выполняются согласно графику, под нашим контролем. Завершить строительство трубы «СЕВКАЗЭНЕРГО» планирует к осени.

В завершение выступления первый руководитель области Айдарбек Сапаров ответил на вопросы журналистов. У главы региона интересовались, когда завершат строительство дороги республиканского значения «Петропавловск-Курган».

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Проект идёт с 2017 года. Надо признать, долгострой. Были недобросовестные подрядчики. Судебные тяжбы затянулись. И, наконец-то, в этом году решение суда вышло. Сейчас проведен конкурс, определён новый подрядчик. С начала было выделено 1,5 млрд тенге. Дополнительно выделили ещё 2 млрд тенге. Финансирование есть, работы начали. До конца года первый слой до границы обещают положить.

Спектр вопросов от журналистов широкий, охватили все сферы социально-экономического развития.

Алишер Ашимов