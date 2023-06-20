В Высшем колледже им.М.Жумабаева набирают новых абитуриентов

Высший колледж имени М.Жумабаева ведет набор новых абитуриентов. Бывшие выпускники школ, которые окончили 9 или 11 классов, могут выбрать специальность по душе из 18 предложенных. Набор ведётся на казахском и русском языках. Помогают оформить документы члены комиссии из числа сотрудников колледжа. Документы принимают с 9 утра до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00 до 18 августа ориентировочно. В первый день сюда пришли подать заявления 28 абитуриентов.

ЖАННА ИСКАКОВА, член приёмной комиссии:

— У нас есть специальности на базе 9 и 11 классов. Такие, как учителя начального образования, дошкольное воспитание и обучение, учителя иностранного языка, казахского языка и литературы, русского языка и литературы. Также мы набираем учителей информатики на базе 11 класса и на базе 9 класса разработчиков программного обеспечения техник и информационных систем. 475 мест бюджетных выделено. Необходимы для поступления оригинал аттестата, медицинская справка 075 формы, 4 фотографии 3х4 и их свидетельство о рождении, либо удостоверения личности.



Анастасия Кузнецова