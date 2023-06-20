В СКО расширяют географию непьющих деревень

В Айыртауском районе жители сёл Карасай батыр и Бирлестик отказались от алкоголя. В обоих случаях инициатива принадлежала старейшинам. Народ поддержал предложение аксакалов. Согласились и владельцы продуктовых магазинов — спиртное уже давно не пользовалось у них спросом.

МЕЙРАМ ШОКИМОВ, владелец магазина в с. Бирлестик, Айыртауский район:

— На протяжении нескольких лет мы держим в с. Бирлестик магазин под названием «Болашак». Такое решение приняли на собрании жители села и аксакалы, приняли решение не продавать спиртное. Жалоб нет, преступлений нет, кражи не совершаются.

Население Карасая — 263 человека. Участковый инспектор Аблайхан Рамазанов Карасай посещает только для профилактических бесед: предупреждает сельчан об угрозе интернет-мошенничества, повышает правовую грамотность школьников.

АБЛАЙХАН РАМАЗАНОВ, участковый инспектор полиции Арыкбалыкского сельского округа, Айыртауский район:

— В селе Карасай батыр не продаются алкогольные напитки, спиртные напитки. На протяжении этих 6 лет здесь не зарегистрировано ни одного преступления, правонарушения.

Не больше забот доставляют 486 жителей Бирлестика помощнику участкового инспектора Биржану Мукееву. В последние годы только один раз сюда выезжала следственно-оперативная группа — для проверки возможного факта скотокрадства.

ЕРНАР УАЛИЕВ, начальник отделения МПС ОП Айыртауского района:

— У нас в районе 2 села, где население отказалось от продажи и распития алкогольных напитков. Это хорошее подспорье для участковых, т.к. в таких населённых пунктах, где меньше пьют, и меньше совершается правонарушений, преступлений.

Всего в отделе полиции Айыртауского района несут службу 22 участковых инспектора полиции и 6 помощников. На постоянной основе они проводят профилактику преступлений и правонарушений, устанавливают партнёрские отношения с местным населением, стремятся распространить положительный опыт непьющих сёл.





Камилла Карим