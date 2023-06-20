В Астане прошло совместное заседание палат Парламента

Состоялось совместное заседание палат Парламента. Там обсудили состояние конституционной законности в Республике Казахстан. Также на повестку дня вынесли вопрос об утверждении отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты страны об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Депутаты подняли вопросы касательно Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, обсудили вопросы проекта Конституционного закона страны «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре». Надо сказать, последнее совместное заседание созывали 13 января этого года.

Анастасия Кузнецова