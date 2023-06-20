О правилах безопасности при ЧС студентам рассказали спасатели

Спасатели встретились со студентами Kozybayev University. Они рассказали молодежи о правилах поведения при пожарах, при чрезвычайных ситуациях на водоемах и в целом о своей работе. Вначале ребята прослушали лекцию и посмотрели видеоролики. А затем спасатели показали наглядно, как оказывать первую медицинскую помощь.

Студенты слушали внимательно. Работа спасателя интересная, но в то же время и напряженная. Случаев хватает, говорят ЧС-ники. О некоторых из них они поведали студентам.

АНГЕЛИНА БУТКО, студентка Kozybayev University:

— Это было интересно, так как я учусь в этой сфере. И правильно, что это проводится для обычных людей, чтобы они знали, как правильно оказывать медицинскую помощь. И не просто на видео показали, а конкретно. Как нам сказали, что у нас есть две руки, и только они нам помогут в спасении, когда человек будет тонуть, например.

Главное — не паниковать и знать, что делаешь, поэтому лекции закрепляют пратикой. Чтобы лучше запомнилось, говорят спасатели. Такие уроки дают свои плоды.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Данные мероприятия у нас проводятся на систематической основе. Результат имеется. Население прислушаивается. Хотелось бы также напомнить, что за несоблюдение правил безопасности на водоёмах в кодексе РК об административных правонарушениях статья 364, налагаемая сотрудниками полиции. В том числе, не стоит распивать спиртные напитки в местах купания.

С начала года в области зарегистрирован один случай гибели на водоемах.

Диана Салихова

