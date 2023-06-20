Лесные хозяйства СКО участвуют в реализации нацпроекта «Зелёный Казахстан»

Уникальная природа Казахстана и разнообразие ландшафтов делают страну высокозначимой для экосистем и биоразнообразия. Но, в последние десятилетия наблюдается заметное ухудшение качества воздуха, снижение плодородия почв. Леса играют значимую роль в улучшении качества воздуха, а также регулировании климата. На начало 2021 года лесистость в стране составляла чуть более 4%, что в несколько раз меньше, чем в большинстве стран мира.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— В Казахстане существует проблема экологии. Её надо решить в скором времени. Для этого в стране был принят новый экологический кодекс. Документ тщательно разрабатывали, поэтому он соответствует всем стандартам. Правительство должно взять на контроль выполнение поставленных задач. Вместе с этим мы должны высадить 2 млрд саженцев. Люди хорошо поддерживают это предложение. Нельзя игнорировать вопрос озеленения. Необходимо провести профессиональный анализ совместно с учеными и общественностью, чтобы определить подходящие места для посадки деревьев.

По поручению главы государства в стране реализуется национальный проект «Зеленый Казахстан» на 2021-2025 годы. За 5 лет его реализации в Казахстане планируется довести количество лесов до 5% от территории страны. Принимают участие в важном проекте и североказахстанские лесные хозяйства. В условиях жесткого континентального климата здесь успешно приживаются сосны и березы.

ОЛЕГ ДЕВЯТАЙКИН, главный инженер охраны леса лесного хозяйства «Есильское»:

— На питомнике в этом году был произведен посев сосны на площади 0,2 га. Также имеется посев сосны 2021 года с общим выходом 224 тысячи штук. В этом году была произведена выкопка посадочного материала в количестве 520 тысяч штук, которые произвели посадку лесных культур на площади 150 га. Каждый год производим посадку. В этом году у нас запланировано 347 гектаров посадки, из них 150 мы высадили весной.

Остальную площадь засеют осенью. Сотрудники хозяйства будут заниматься берёзой.

Анастасия Кузнецова

