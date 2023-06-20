Конференция, посвященная Магжану Жумабаеву, прошла в областной библиотеке им. С. Муканова

В областной библиотеке им Сабита Муканова состоялась научно-практическая конференция «Қазақ даласының нұры», посвященная 130-летию Магжана Жумабаева. На встречу пригласили активистов областного и городского советов ветеранов, педагогов, студенов, в зале присутствовали и родные великого поэта. Одна из них — Шынар Мадиева. Она является правнучкой Магжана Жумабаева.

ШЫНАР МАДИЕВА, правнучка Магжана Жумабаева:

— На 100-летие Магжана к нам домой приезжал писатель из Алматы. Я не помню имени. Он брал интервью у бабушки о Магжане. Бабушка отдала ему фото, которое бережно хранила. На нем были изображены Магжан с Достоевским.

Собравшиеся говорили о жизни и творческом наследии Магжана Жумабаева. Поэт оставил бесценные труды и важно, чтобы их изучала молодежь.

ЖАКСЫБАЙ САМРАТ, писатель-журналист:

— Вклад Магжана Жумабаева в литературу очень велик. Мы никогда этого не забудем. Магжан Жумабаев был популярен во всем тюркском мире. Сегодня его стихи находят такой же отклик, как и много лет назад Он внёс большой вклад в становление независимости казахского народа.

Участники конференции также могли ознакомиться с выставкой, где представлены произведения самого поэта и книги о нём.

Камилла Карим