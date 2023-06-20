Доля убыточных предприятий растёт в Казахстане

В Казахстане растет доля убыточных предприятий. В 2022-м этот показатель вырос до 32%. 3 года назад он был на уровне 25,8%, а в 2021 году — 26,4%. На этом фоне коэффициент одобрения по заявкам на кредиты со стороны бизнеса в I квартале текущего года опустился ниже 50% от всех заявок, отмечают аналитики. Между тем, с 2018 по 2022-ой среднегодовой темп рост выдачи новых займов юрлицам составил 9,9%. Что касается кредитования экономики, то основная доля выданных ссуд приходится на торговлю – 60% от всех выдач за пять лет. Далее идёт промышленность — 26%. Без учета льготных кредитов в портфеле банков треть всех займов бизнесу выдана БРК и дочерними организациями нацхолдинга «Байтерек».



Алишер Ашимов