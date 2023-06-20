Более 3 600 человек имеют задолженность по налогу на транспорт в Петропавловске

Такие рейды представители управления госдоходов и полицейские проводят на постоянной основе. Главная цель — взыскать задолженность по налогу на транспорт с их хозяев. Сегодня в Петропавловске таковых более 3 600 человек. Государству они задолжали свыше 200 млн тенге.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов г. Петропавловска:

— Задержан водитель автомашины «ВАЗ» 1969 года рождения. Имеет задолженность по налогу более 140 тысяч тенге. Не платил около 4-х лет. Машина водворена на специальную штрафстоянку до полного погашения налоговой задолженности и оплаты деятельности судебных исполнителей.

Не погашают задолженность в силу различных обстоятельств. В данном случае у автомобилиста нет постоянного заработка, рассказывают налоговики. Но, в большинстве случаев это просто халатное отношение. К слову, выявляют транспорт должников специалисты с помощью камер видеонаблюдения «Қорғау» и водворяют их на специальную штрафстоянку.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов г. Петропавловска:

— На основании вышеизложенного всех граждан города призываем погасить налоговую задолженность в кратчайшие сроки во избежание водворения автомобилей на штрафстоянку. Сумму задолженности можно узнать самостоятельно на официальном сайте и мобильном приложении e-Salyq Azamat. У нас срок погашения задолженности налога на автотранспорт до 1 апреля. После начинает капать пеня с 1,25% с учётом ставки рефинансирования банка.

Почти за неделю задержано 10 владельцев машин, взыскано с недобросовестных налогоплательщиков более 500 тысяч тенге.

Алишер Ашимов