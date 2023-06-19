Врачебную амбулаторию строят в селе Прибрежном

По поручению главы региона в селе Прибрежном появится новая врачебная амбулатория. Жители ждали её давно. Раньше медицинские услуги на селе оказывал только один врач общей практики. И то в не предназначенном для этого здании. В новой амбулатории смогут принимать до 25 пациентов в день.

НУРБОЛАТ ИМАНЖАНОВ, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Здесь будут находиться два врача, оказывать медицинскую помощь. Амбулатория будет соответствовать всем требованиям, оснащена всем необходимым медицинским оборудованием. Стоимость данного объекта составляет 456 млн тенге. Это республиканский бюджет. В рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения».

Приступили к работе в конце мая. На данный момент укладывают фундамент.

Проблем со строительством нет. Все материалы закуплены. По срокам, заверяет подрядчик, успевают.

САРСЕНБАЙ АСЫЛБЕКОВ, директор СКОФ ТОО «ГрадСтройСервис»:

— Данные материалы берем в Петропавловске, это ФБС. Кирпич берём в Подгорном, облицовочный кирпич мы заказали в городе Кокшетау. На данном этапе у нас трудятся 5 квалифицированных специалистов. Задействован один кран и один самосвал.

По проектно-сметной документации срок сдачи 10 октября, но открыть амбулаторию планируют раньше — в конце сентября. К слову, параллельно началось строительство ещё 6-ти таких социально значимых объектов в области.

САРСЕНБАЙ АСЫЛБЕКОВ, директор СКОФ ТОО «ГрадСтройСервис»:

— Получается, у нас 4 амбулатории и 2 акушерских пункта. Амбулатории находятся в районе М.Жумабаева: с.Возвышенке и с.Каракоге. Два объекта в Кызылжарском районе: с.Якоре и с.Прибрежном. И 2 акушерских пункта в с.Тахтаброде и с.Привольном.

Всего за два года в регионе в планах построить 46 медицинских учреждений.

Диана Салихова