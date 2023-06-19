В лагере «Родник» Есильского района состоялись «Вкусные чтения для библиогурманов»

Детский оздоровительный лагерь «Родник» Есильского района распахнул свои двери для школьников района 15 июня. Вот уже пятый день подряд ребята познают все прелести отдыха без гаджетов и по расписанию. Сегодня к ним в гости приехали библиотекари, вожатые школ, чтобы окунуть мальчишек и девчонок в мир сказок и произведений, а также раскрыть культуру разных народов.

«Вкусные чтения для библиогурманов», «Мир детям всей планеты». Эти мероприятия организовали в рамках реализации проекта «Читающая школа». И такой литературный квест пришелся воспитанникам лагеря по душе. Вот на этой локации ребята могут освоить ремесло плетения камчи, а также приготовления бауырсаков. Самое приятное то, что здесь можно много всего продегустировать. А вот здесь дети соревнуются в знании литературных произведений.

АРТЕМ ТУМАНОВ, воспитанник детского лагеря «Родник», Есильский район:

— Нам задавали вопросы про Винни пуха и я ответил, что он летал на воздушном шаре. Мне интересна эта игра, она помогает узнать что-то новое. Мне здесь весело, нас кормят 5 раз в день.

А вот этот русский этнокультурный центр подготовили представители Корнеевской средней школы. Станция называется «В гостях у сказки».

ЕЛЕНА САДОВСКАЯ, заведующая библиотекой Корнеевской средней школы, Есильский район:

— Основное, с чем мы приехали — это игра «Что? Где? Когда?». Есть барабан у нас, 12 заданий. Здесь и развлекательные задания, и эстафеты будут, задания от всех сказочных героев. Цель наша — привлечь детей к чтению.

Такой букроссинг на колёсах будет работать в лагере все сезоны. В «Роднике» стараются сделать все, чтобы детям было полезно, весело и сытно. В первый сезон сюда приехали 107 ребят из 6 школ района.

ГУЛЬМИРА ДАУЫТБАЕВА, руководитель отдела образования Есильского района:

— Планируем охватить 515 детей за 5 сезонов, из них у нас 200 путевок из фонда всеобуча, остальные путевки у нас будут за счет спонсоров. В этом году мы сделали очень много работы. Текущий ремонт у нас произведен за счет спонсоров. Из областного бюджета у нас было выделено порядка 3 млн на текущий ремонт лагеря.

В прошлом году четыре из восьми корпусов лагеря оснастили водой и санузлами. В этом году бюджетные средства из области потратили на благоустройство ещё четырех корпусов. Спонсоры же оказали помощь лагерю почти на полтора миллиона тенге. Средства пошли на ремонт столовой и строительство бани.

АКЫЛБЕК БАЙЗАКОВ, и.о. директора детского лагеря «Родник», Есильский район:

— У нас дети отдыхают по режиму. Также у нас есть спонсор, который кормит их, поставляет мороженое, по окончанию сезона — салюты. Стараемся также привлекать цирк. Из районной больницы у нас привлекаются медицинские работники, их двое, круглосуточно дежурят здесь. Помимо штатного сторожа из отдела полиции Есильского района привлекается сотрудник, он тоже сутками здесь находится.

В общем, за здоровьем и безопасностью отдыхающих в «Роднике» руководство старается следить строго. Лагерь, функционирующий ещё с далекого 1972 года, продолжает также радовать своих маленьких гостей. Ничего лишнего — только свежий воздух, спортивные игры, всестороннее развитие.

Анастасия Кузнецова