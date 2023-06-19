В Академии Национальной гвардии РК прошёл 23-ий выпуск лейтенантов

В Академии НГ страны прошёл 23-ий выпуск лейтенантов. За их плечами 4 года усердной подготовки и учёбы. За это время они обрели надёжных друзей и стали настоящими защитниками Отечества. С этим событием выпускников, родителей, а также преподавателей Академии поздравил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

МАРАТ АХМЕТЖАНОВ, министр внутренних дел РК:

— Учебное заведение за эти годы прошло поступательный путь развития с высшего военного училища внутренних войск МВД в 1997 году до статуса Академии в прошлом году. Развивается международное сотрудничество. С 2009 года обеспечивается подготовка офицерских кадров наших братских республик. Подготовлено 96 офицеров для внутренних войск МВД Республики Таджикистан и 73 для Кыргызской Республики.

Поздравил выпускников и аким области Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я желаю выпускникам доблестной службы и успешной карьеры во благо развития нашего Отечества. Я уверен, верность присяге и безупречное выполнение долга — это ваши главные жизненные принципы. Мирного неба над головой и процветания нашей стране. С праздником выпускники. В добрый путь!

В этом году Академию НГ оканчивают 186 парней. 4 из них получили погоны досрочно в день государственных символов. 8 человек окончили Академию с отличием.

Все они сегодня пополнили офицерский корпус страны. В их числе Алишер Кайролдинов. На присягу к нему приехала семья из ВКО, чтобы разделить этот важный день.

АЛИШЕР КАЙРОЛДИНОВ, выпускник Академии НГ РК:

— Это была моя мечта, я дал слово бабушке и сдержал его. Научили всему: дисциплине, выдержке. Научили преодолевать сложные ситуации, мужеству, героизму. Меня привлекает техника, вооружение. Усовершенствование, модификации.

Волнителен этот день и для родителей. Многие едва сдерживают слёзы, смотря на своих возмужавших детей.

ДАУЛЕТ ТОЙЫНБЕКОВ:

— 4 года назад мы привезли нашего сына Жанболата сюда в Петропавловск. Он поступил в Академию. Сильно возмужал за эти годы. Мы им очень гордимся. Он сказал нам, что хочет быть военным. И мы поддержали его стремление. Сами мы из Карагандинской области.

Всего за 26 лет из стен Академии выпустилось свыше 4 тысяч офицеров. Многие из них возглавляют соединения и воинские части, служат на руководящих должностях в Главном командовании и в региональных штабах.

Айгерим Хамзина